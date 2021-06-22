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Происшествия22 июня 2021 3:54

Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пожилую дачницу

Женщина погибла по нелепой случайности
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пожилую дачницу

Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пожилую дачницу

Фото: Василий Вахрин

На остановочном пункте Шагаловский в Новосибирской области под колесами грузового поезда погибла пенсионерка. Подробности о трагедии, случившейся накануне, 21 июня, рассказали в УТ МВД по СФО.

— Транспортные полицейские установили, 68-летняя пенсионерка ехала на дачу. С собой у женщины была хозяйственная тележка. Когда она переходила пути в неположенном месте, колесо от тележки застряло между двух рельсов. Из-за этого дачница не успела отойти от путей перед приближающимся поездом, — уточнили в ведомстве.

Известно, что пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм.

В транспортной полиции напомнили, переходить железнодорожные пути можно только в строго отведенных для этого местах. При этом нужно обращать внимание на сигналы светофоров.

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