Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пожилую дачницу
Фото: Василий Вахрин
На остановочном пункте Шагаловский в Новосибирской области под колесами грузового поезда погибла пенсионерка. Подробности о трагедии, случившейся накануне, 21 июня, рассказали в УТ МВД по СФО.
— Транспортные полицейские установили, 68-летняя пенсионерка ехала на дачу. С собой у женщины была хозяйственная тележка. Когда она переходила пути в неположенном месте, колесо от тележки застряло между двух рельсов. Из-за этого дачница не успела отойти от путей перед приближающимся поездом, — уточнили в ведомстве.
Известно, что пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм.
В транспортной полиции напомнили, переходить железнодорожные пути можно только в строго отведенных для этого местах. При этом нужно обращать внимание на сигналы светофоров.
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