В Академгородке пруд с утками очистят с помощью водяных гиацинтов

Водные гиацинт тропическое растение. Фото: предоставлено ЛЭВ СО РАН

В Академгородке пруд с утками очистят с помощью цветов — водяного гиацинта. Об этом сообщает рекламно-информационный портал «Навигатор».

— Свойства водяного гиацинта давно известны ученым. Технологию очистки загрязненных вод с помощью «водяного гиацинта» даже зарегистрировали. Технология, автором которой является Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН», прошла Государственную экспертизу, — рассказывает издание.

Такой щадящий метод очистки выбран специально для того, чтобы не навредить уткам. Они живут там несколько лет и не собираются покидать свое место обитания.

Совсем скоро водяные гиацинты высадят в воду. Этим займутся сотрудники Лаборатории экологического воспитания СО РАН.

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