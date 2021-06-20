В Новосибирске иномарка столкнулась с фурой на Гусинобродском шоссе

Машина превратилась в груду металла. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В воскресенье 20 июня фура столкнулась с иномаркой. ДТП произошло на Гусинобродском шоссе. Видео с места аварии появилось в социальных сетях.
— Все произошло в районе автобусной остановки «Зеленодолинская». Машина «Subaru Impreza» превратилась в груду металла, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что фура стояла у обочины. В этот момент водитель иномарки решил ее обогнуть, не рассчитал территорию и въехал в самый край.
— Одного человека увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии, — уточняют очевидцы.
Напомним, что сегодня днем микроавтобус протаранил иномарку. Водитель хотел сделать разворот и именно в этот момент в него врезался второй автомобиль.
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