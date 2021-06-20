«У нее аж крышу повело»: в Новосибирске микроавтобус протаранил иномарку

Микроавтобус сильно помял иномарку. Фото: скриншот из видео

В воскресенье 20 июня микроавтобус врезался в иномарку. ДТП произошло в Кировском районе. Информация об аварии появилась в социальных сетях.

— Машина марки «Opel Corsa начал притормаживать в левом ряду, собираясь повернуть налево на пересечении Петухова и Бородина, когда сзади в хэтчбек врезался микроавтобус Citroen Jumper, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В социальных сетях так же появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что иномарка сильно пострадала.

— У нее вырвало подушки безопасности и повело крышу, — описывает повреждения машины новосибирец.

Как сообщает подписчик, пострадавших от слокновения нет.

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