Новосибирец самостоятельно удалял варикоз своему другу и убил его

Мужчина вскрыл ногу друга ножом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жуткая история произошла в многоэтажке на улице Чехова в Новосибирске: именно там 45-летний сибиряк решил прямо в квартире самостоятельно провести 38-летнему другу сложную хирургическую операцию - удалить варикоз.
- Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки.
Новосибирца, которому вырезали варикоз, спасти не удалось. К моменту приезда полиции он уже был мертв.
- Его пьяный знакомый, который вырезал варикоз, задержан, - пояснил КП-Новосибирск источник.
Какую меру пресечения изберут для него, пока неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер