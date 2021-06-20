Новосибирец самостоятельно удалял варикоз своему другу и убил его

Мужчина вскрыл ногу друга ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в многоэтажке на улице Чехова в Новосибирске: именно там 45-летний сибиряк решил прямо в квартире самостоятельно провести 38-летнему другу сложную хирургическую операцию - удалить варикоз.

- Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки.

Новосибирца, которому вырезали варикоз, спасти не удалось. К моменту приезда полиции он уже был мертв.

- Его пьяный знакомый, который вырезал варикоз, задержан, - пояснил КП-Новосибирск источник.

Какую меру пресечения изберут для него, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.