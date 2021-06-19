Сибиряк на «ГАЗели» насмерть сбил лося, выбежавшего на дорогу. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирской области водитель грузовика сбил лося. Кадры с места инцидента появились в соцсети в субботу, 19 июня.

— ДТП случилось на трассе Р-254 в 96 километрах от Новосибирска. От удара автомобиль смяло, а животное погибло на месте от полученных травм, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что грузовик получил весомые повреждения: у автомобиля разбилось переднее стекло, и сильно смяло переднюю часть.

Подписчики группы уверены, в этом районе нужно внимательно следить за знаками во избежание подобных ЧП. Также комментаторы отметили, что погибший лось был совсем молодым.

— Это похоже лосенок годовалый, — предположили подписчики.

Напомним, по данным министерства природных ресурсов и экологии, сбитое на дороге животное — это причинение ущерба природной среде. В связи с чем, по статье 56 ФЗ «О животном мире» люди, причинившие ущерб объектам животного мира, должны будут возместить ущерб. Таким образом, водителю, сбившему лося, грозит крупный штраф.

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