Под Новосибирском электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жуткая трагедия произошла между станциями «Обское море» и «Береговая» под Новосибирском. Там, накануне вечером, 18 июня, электричка сбила двух девочек 2007 года рождения — подростки погибли. Кадры с места жуткого инцидента появились в соцсети.

— Как рассказал машинист электрички, девочки шли рядом с железнодорожными путями. Поезд остановиться не успел и сбил их. Машинист сигналил несовершеннолетним, пытался тормозить, но из-за большого тормозного пути, не вышло, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что одна девочка погибла на месте, а вторая сначала была жива. По словам очевидцев, подростки получили многочисленные переломы, в том числе открытые.

Машинист электрички уверен, девочки шли без наушников, поэтому то, что они не среагировали на сигнал поезда — очень странно.

— Они даже не обернулись на гудок электропоезда. Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка, — предположил машинист.

Известно, в результате ЧП обе девочки погибли. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском СУТ СК России.

— Погибли две девочки 2007 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнила изданию старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова.

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