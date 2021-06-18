В Новосибирске двое подростков попали в ДТП на мопеде: девочка в больнице

В Новосибирске двое подростков попали в ДТП на мопеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске двое подростков попали в ДТП на мопеде. Инцидент произошел вечером, 18 июня в Калининском районе города.

— Сегодня, около семи часов вечера, 17-летний подросток на мопеде «Хонда Диу» ехал по улице Турухановская в сторону улицы лейтенанта Амосова в правом ряду. Около дома №95/7 на улице Турухановская, он не справился с управлением, и с мопеда упала 16-летняя пассажирка, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Девочку доставили в больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ГИБДД. Отмечается, что прав на управление мопедом у подростка не было.

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