В водоемах Новосибирской области в июне утонули три человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне в Новосибирской области установились аномально жаркие дни. Из-за такой погоды сибиряки много времени проводят у воды. Однако порой такой отдых заканчивается трагически. Так, с начала месяца, в водоемах региона уже утонули три человека. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

— Уже произошло 3 происшествия, в результате которых утонули 3 человека, из них один несовершеннолетний. В первом случае мужчина утонул на озере Спартак в месте запрещенного купания, второй мужчина утонул в результате падения в воду. А мальчик 2005 года рождения утонул на котловане «Радуга Сибири» в Ленинском районе, — уточнили в ведомстве.

В МЧС призвали родителей быть внимательней и не оставлять детей у воды без присмотра. Кроме того, взрослым самим стоит соблюдать правила безопасности при купании в водоемах. Так, следует выбирать для отдыха специально предназначенные для этого места. Также не стоит полагаться на надувные круги, нарукавники и жилеты, — они могут сдуться, зацепиться за корягу или уплыть по течению. Самое главное правило — отказаться от спиртного во время отдыха у воды.

В ведомстве также напомнили, сейчас в Новосибирской области доступны е5 официальных пляжей, которые открыли 15 июня. Среди них — 5 зон отдыха в Советском районе: «У моря Обского», «Детский», «Бумеранг», «Галечный» и «Звезда». Кроме того, в ближайшие выходные спасатели проверят «Бугринский пляж». Если он соответствует всем нормам, его также откроют для отдыха и купания сибиряков.

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