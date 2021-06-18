Новосибирец спугнул похитителя крышки люка: это попало на видео

Злоумышленник пытался увезти его на своей машине. Фото: стоп-кадр.

Житель Калининского района Новосибирска стал свидетелем кражи средь бела дня. На его глазах неизвестный решил похитить крышку колодца у дома № 5 на улице Красных Зорь. Воришка снял ее с люка и понес в машину, однако очевидец его спугнул. Видео с места инцидента появилось в соцсети накануне, 17 июня.

— Братан, может на место положишь? — окрикнул похитителя очевидец и присвистнул. — Крышку закрой, а то ребенок упадет, — добавил он.

На кадрах к посту, опубликованном в группе «АСТ-54» видно, что сибиряк бросил крышку и поспешил скрыться с места неудачного преступления. Кстати, крышку он бросил рядом с колодцем, оставив люк открытым.

Подписчики паблика осудили поступок похитителя. Они возмутились увиденным.

— Совсем обнаглели! Средь бела дня воруют уже!

— А потом в этот люк ребенок упадет!

— Такие как он позорят наш город! — написали новосибирцы.

Горожане уверены, за подобное воришку-неудачника нужно наказать. Отметим, автор видеоролика запомнил номера злоумышленника, рассчитывая, что им заинтересуются в полиции.

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