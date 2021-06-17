В Новосибирске 84-летняя пенсионерка на ходу выпала из автобуса: женщина в больнице

84-летняя бабушка выпала из автобуса и ударилась головой об бордюрный камень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске пенсионерка выпала из автобуса: тот начал ехать с открытыми дверями, когда женщина еще не до конца зашла в салон. Инцидент произошел в Калининском районе вечером, 17 июня.

— В 21:25 водитель автобуса, предположительно 15 маршрута, ехал со стороны площади Калинина, по Красного проспекту, в сторону площади Ленина. На остановке общественного транспорта «Заельцовская», он начал движение с открытыми дверями, в результате чего 84-летняя бабушка выпала из автобуса и ударилась головой об бордюрный камень, женщину доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В Госавтоинспекции напомнили, что водителю автобуса, который, по факту, скрылся с места ДТП, грозит арест до 15 суток или лишение права управления транспортным средством до 1,5 лет

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