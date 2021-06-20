Суперлуние в Новосибирске 24 июня 2021 года: астроном объяснил, что увидят сибиряки

Суперлуние сибиряки смогут увидеть 24 июня. Фото: Влад КОМЯКОВ

Суперлуние в Новосибирске 24 июня 2021 года - одно из самых ярких астрономических событий лета. Наблюдать его сибиряки смогут из любой точки города: .

— Суперлуние не частое событие, однако, в апреле и мае оно уже проходило. Июньское суперлуние можно назвать «суперлунием» уже с натяжкой, потому что между временем прохождения луной ближайшей точки к нашей планете — перигеем и наступлением полнолуния 24 июня пройдет больше суток — 33 часа, — объяснил КП-Новосибирск Олег Кашин, специалиста Большого новосибирского планетария.

Но от этого необычное природное явление не станет менее зрелищным, так что обязательно полюбуйтесь красивой луной.

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