Летнее солнцестояние в Новосибирске 21 июня 2021 года: астроном рассказал, что ждет сибиряков

Солнце будет высоко над Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летнее солнцестояние в Новосибирске 21 июня 2021 года - одно из самых ожидаемых событий для астрономов. Олег Кашин, специалист Новосибирского планетария, рассказал КП-Новосибирск, чего ждать сибирякам.

— Солнцестояние начнется около 11 часов дня. Солнце будет далеко от небесного экватора в северном полушарии. Это значит, что с 20 по 22 июня оно будет находиться в наивысшем положении в году над горизонтом, — объяснил Олег Кашин.

Стоит отметить, что именно в этих числах день будет длиннее, чем ночь. Он составит 17 часов 23 минуты.

Как говорит специалист планетария, сибирякам стоит быть аккуратнее при нахождении на улице.

— Необходимо бы осторожным, чтобы не получить солнечный удар, — уточняет Олег.

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