В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались шесть пациентов: самым старшим было 84 года

Об этом рассказали в оперштабе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 17 июня, стало известно, что от коронавируса скончались еще 6 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в областном оперштабе.

— Умерли еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 80 лет, 84 года и женщины в возрасте 72 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 965 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 120 человек. Из них 23 подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 102 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии опасный диагноз подтвердился уже у 44 854 человек, в том числе у 2899 детей. При этом 40 465 жителей Новосибирской области выздоровели.

В последние две недели власти региона отмечают существенный рост зараженных. Они видят выход в массовой вакцинации. Только она, по мнению властей, способна не допустить ввода новых антиковидных мер.

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