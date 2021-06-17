Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Под Новосибирском произошло землетрясение.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки мощностью в 3,5 балла сейсмологи зафиксировали в ночь на 17 июня. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

— Эпицентр находился на региона, примерно в 27 километрах от Искитима. Остаточная сейсмическая активность дошла до Тувы. Это не разрушительное землетрясение, но достаточно ощутимое, — пояснил КП-Новосибирск директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов.

По словам нашего собеседника, это не природное, а техногенное землетрясение, так как рядом идут промышленные работы.

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