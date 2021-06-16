Воры украли из грузовика мобильные на 9 миллионов рублей

Всего было украдено 170 телефонов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жулики обокрали машину с сотовыми телефонами на трассе: об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Грузовик вез телефоны марки «Самсунг» и «Айфон». Кража произошла на трассе, пока машина ехала из города Чехов в Новосибирск. Неизвестные вскрыли тент, которым был обтянут прицеп, и вытащили оттуда мобильные. Ущерб составил 9 миллионов 188 тысяч рублей, — объяснил источник.

Всего вор украл 170 штук мобильных телефонов. Теперь его ищет полиция.

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