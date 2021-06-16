Адвокат рассказал, что газовоз, из-за которого произошел взрыв на заправке в Новосибирске, АЗС не принадлежал

Адвокат рассказал, что газовоз, с которого начался пожар на АГЗС, принадлежал другой фирме. Фото: Анжела Колточихина

Адвокат Романа Гармидера, директора газовой АЗС, где произошел мощный взрыв сделал заявление. Он рассказал, что газовоз, с которого начался пожар, автозаправке не принадлежит.

— Хочу обратить внимание, что газовоз принадлежит иным лицам, а не АЗС. И за его состояние автозаправка никак не отвечает, также как и за соблюдение правил безопасности водителем, — отметил Павел Лузан.

Напомним, 16 июня в Центральном районном суде определили меру пресечения директору АЗС, где произошел взрыв. Его арестовали на два месяца. Решение не вступило в законную силу. Его будет оспаривать его адвокат Романа Гармидера.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности: газовоз, который сливал топливо в резервуар, не заземлили. Произошел пожар, а потом мощный взрыв, в котором пострадало много людей. Шесть человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

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