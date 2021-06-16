Погода в Новосибирске на 16 июня 2021 года: в город вернется жара

Днем столбики термометров поднимутся до +30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 16 июня 2021 года будет жаркой и ветреной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов, вечером они опустятся до +15...+17 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 13 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» день будет солнечный. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов, а вечером термометры покажут +18...+20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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