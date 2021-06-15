ЛДС «Сибирь» отремонтируют к молодежному Чемпионату мира по хоккею-2023

Планируется, что ЛДС сохранит исторический облик, но внутри изменится до неузнаваемости. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексей Хомлянский провели выездное совещание на площадке строительства дворца спорта «Сибирь». Планируется, что ЛДС сохранит исторический облик, но внутри изменится до неузнаваемости — в лучшую сторону. Сейчас полным ходом идет третий сезон реконструкции, завершить который планируют в августе.

Уже кардинально изменились локации раздевалок и выхода к ледовой арене. Демонтированы северная и западная трибуны, рабочие сняли отсюда больше трех тысяч старых сидений. Новые — которые начали устанавливать в июне — больше на пять сантиметров, а значит — комфортнее для болельщиков. Идут работы по усилению конструкции трибун, а под западной — обустройство гостевых раздевалок. Теперь хоккеисты смогут сразу попадать на скамью.

Сейчас полным ходом идет третий сезон реконструкции, завершить который планируют в августе. Фото: Правительство Новосибирской области

Параллельно идут работы по монтажу систем вентиляции и осушения воздуха внутреннего пространства ледового дворца, от которой напрямую зависит качество ледовой площадки. Заменят и инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации, электрических сетей. Частично заменят фасадное остекление ЛДС. Будет построен новый гараж для ледозаливочных комбайнов. В планах на следующий год — замена зрительских трибун и кресел южной и восточной сторон стадиона, ремонт холлов второго и третьего этажей, завершение обновления фасада.

Планируется, что после молодежного чемпионата мира, ЛДС станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области. Ведь у хоккейной «Сибири» будет новая домашняя арена — Ледовый дворец спорта на берегу Оби. Строительство этого масштабного спортивного объекта также идет полным ходом — под постоянным контролем Правительства Новосибирской области. По поручению Губернатора все работы на новой ледовой арене должны быть завершены уже летом 2022 года.

Губернатор отметил, что к этому времени ледовой арене необходимо подобрать и новое имя. Ведь привычное для всех новосибирцев название — ЛДС «Сибирь» уже плотно ассоциируется со зданием ледовой арены на улице Богдана Хмельницкого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.