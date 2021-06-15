В лесу под Новосибирском потерялся 4-летний мальчик

В Новосибирской области пропал 4-летний Коля Погодин. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области пропал 4-летний Коля Погодин. Мальчик потерялся днем 15 июня во время прогулки в лесу около поселка Ключи-4.

— Приметы: рост 116 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Над правой бровью есть шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в голубую футболку, красные штаны, синие кеды и белую бандану.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Коля или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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