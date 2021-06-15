Под Новосибирском 58-летнего мужчину сбил грузовой поезд: он умер в больнице

Врачи пытались спасти мужчину, сбитого поездом, но не смогли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском произошла жуткая трагедия. На перегоне между станциями Обь и Чик грузовой поезд сбил 58-летнего мужчину. Сибиряк переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Трагедия произошла в ночь на 13 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— Машинист пытался затормозить грузовой поезд, но не хватило не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения. Мужчину госпитализировали в реанимацию Обской центральной городской больницы, но, несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько часов скончался, — рассказали в ведомстве.

Полицейские напомнили о необходимости соблюдать правила передвижения у железнодорожных путей. Запрещено стоять между путями и приближаться к движущемуся поезду ближе, чем на пять метров.

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