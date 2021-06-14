«Боялись снимать его с крючка»: девушки выловили странное существо в озере под Новосибирском

Девушки впервые выловили в озере необычную рыбу. Фото: Александра Тузовская

Под Новосибирском на озере Москвичева во время рыбалки девушки поймали странное существо. Когда достали его из воды, то даже замерли от удивления и не знали, что делать дальше. Позже сибирячки узнали, что странное существо, похожее то ли на рыбу, то ли на змею — это вьюн.

— Его мы поймали на удочку, он клюнул на червя. Первый раз такое чудо вытащили. Мы напугались, даже боялись снять его с крючка, — рассказала КП-Новосибирск Александра.

В итоге девушки решились и сняли вьюна с крючка. Они набрали в ведро воды и поместили его туда. Немного подумав, сибирячки решили выпустить вьюна обратно в озеро, уж больно не аппетитно он выглядел.

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