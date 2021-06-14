Полицейские ищут новосибирца, потратившего с чужой карты 4 тысячи рублей: он попал на видео

Полицейские ищут мужчину, купившего продукты с чужой карты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который рассчитался в супермаркете чужой картой. Он потратил 4 тысячи рублей. Это произошло 2 июня. Новосибирца сняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Где именно мужчина взял карту, в полиции не уточнили.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются личность и местонахождение мужчины, — уточнили в ведомстве.

За хищение с банковского счета предусмотрена серьезная ответственность. Новосибирцу грозит до шести лет колонии.

Если вы узнали мужчину на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам 232-17-70, 232-17-51.

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