Двое новосибирцев пострадали на пожаре в трехэтажном доме на улице Железнодорожной

В Новосибирске загорелся трехэтажный дом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске на улице Железнодорожной загорелся трехэтажный дом. Это произошло поздно вечером 13 июня. Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. Из горящего здания выйти им помогли спасатели. Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Сообщение поступило в 21.56. На площади 20 квадратных метров открытым огнем горел подъезд, жители дома просили о помощи. Специалисты газодымозащитной службы вывели 5 человек. Двоим из них, мужчине и женщине, медики оказали помощь на месте. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Еще 6 человек были спасены по автолестнице, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
11 жильцов эвакуировали из дома пожарные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
На время тушения пожара, полицейские перекрыли движение на улице Железнодорожной.
На пожаре двое жильцов серьезно пострадали. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Причину пожара выяснят дознаватели МЧС России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер