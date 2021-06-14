Двое новосибирцев пострадали на пожаре в трехэтажном доме на улице Железнодорожной

В Новосибирске загорелся трехэтажный дом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске на улице Железнодорожной загорелся трехэтажный дом. Это произошло поздно вечером 13 июня. Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. Из горящего здания выйти им помогли спасатели. Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение поступило в 21.56. На площади 20 квадратных метров открытым огнем горел подъезд, жители дома просили о помощи. Специалисты газодымозащитной службы вывели 5 человек. Двоим из них, мужчине и женщине, медики оказали помощь на месте. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Еще 6 человек были спасены по автолестнице, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

11 жильцов эвакуировали из дома пожарные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

На время тушения пожара, полицейские перекрыли движение на улице Железнодорожной.

На пожаре двое жильцов серьезно пострадали. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Причину пожара выяснят дознаватели МЧС России.

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