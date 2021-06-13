Историки выступили против уничтожения архивных документов умерших новосибирцев

Новосибирские архивы переполнены делами умерших Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский историк Виталий Семенов выступил против резкого уменьшения архивов в пенсионном фонде. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь».

— В конце прошлого года глава фонда подписал распоряжение о «сокращении дефицита площадей». В соответствии с ним в 2021 году дефицит уменьшится на 30 процентов, в следующем — на 60 процентов, в 2023 году — вообще исчезнет, — сообщил председатель общественной организации «Архивный дозор» Виталий Семенов.Он уверен, что речь идет о полном уничтожении дел умерших сибиряков.

Историк отметил, что новосибирские региональные архивные хранилища заполнены на 135 процентов. Они в любом случае нуждаются в разгрузке, но документы можно не уничтожать, передать в музей. Например, в недавно созданный парк «Россия — моя история».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber