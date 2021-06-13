Историки выступили против уничтожения архивных документов умерших новосибирцев

Новосибирские архивы переполнены делами умерших
Фото: Олег ЗОЛОТО
Московский историк Виталий Семенов выступил против резкого уменьшения архивов в пенсионном фонде. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь».
— В конце прошлого года глава фонда подписал распоряжение о «сокращении дефицита площадей». В соответствии с ним в 2021 году дефицит уменьшится на 30 процентов, в следующем — на 60 процентов, в 2023 году — вообще исчезнет, — сообщил председатель общественной организации «Архивный дозор» Виталий Семенов.Он уверен, что речь идет о полном уничтожении дел умерших сибиряков.
Историк отметил, что новосибирские региональные архивные хранилища заполнены на 135 процентов. Они в любом случае нуждаются в разгрузке, но документы можно не уничтожать, передать в музей. Например, в недавно созданный парк «Россия — моя история».
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