Столб дыма в районе «Золотой Нивы» взволновал новосибирцев: рассказываем, что произошло

Столб дыма был виден за несколько километров Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы засняли столб дыма в районе «Золотой Нивы» на территории бывшей военной части. Сибиряки обсуждают случившееся на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Там же бывшие ангары для техники, — пишут сибиряки.

По предварительным данным, горело одноэтажное здание, его тушили более часа. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что угрозы нет.

— Горел мусор на площади более 40 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано, — сообщили в МЧС.

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