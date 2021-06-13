Столб дыма в районе «Золотой Нивы» взволновал новосибирцев: рассказываем, что произошло

Столб дыма был виден за несколько километров
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы засняли столб дыма в районе «Золотой Нивы» на территории бывшей военной части. Сибиряки обсуждают случившееся на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Там же бывшие ангары для техники, — пишут сибиряки.
По предварительным данным, горело одноэтажное здание, его тушили более часа. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что угрозы нет.
— Горел мусор на площади более 40 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано, — сообщили в МЧС.
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