Грабители в камуфляже с ножом и пистолетом напали на заправку в Новосибирске

Добычей стали 2,7 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО

Вооруженное ограбление заправочной станции в Кировском районе попало на видео. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, нападение произошло 12 июня около 4 часов ночи.

— Двое неизвестных ворвались в помещение на территории АЗС на улице Сибиряков-Гвардейцев и с применением предметов, похожих на нож и пистолет, украли 2,7 тысячи рублей, — прокомментировали в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело о разбое и объявили подозреваемых в розыск. Первый нападавший был плотного телосложения, ростом около 170-175 см, в камуфляже, бандане, маске.Его напарник худощавого телосложения, ростом 170-175 см, в темной одежде, маске.

Полиция просит очевидцев связаться по телефонам: (383) 232-16-02, 232-15-68, 8-913-018-51-81.

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