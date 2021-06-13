«Плачет и жмурится»: новосибирцы собирают деньги на пластическую операцию кошке без ресниц

Одному коту уже сделали операцию по пересадке кожи. Фото: предоставлено Анной Стародуб

Волонтеры спасают зрение бездомным котам, которые родились с врожденным дефектом век и без ресниц.

— Их глаза абсолютно не защищены. Больно смотреть, как они плачут и жмурятся. Каждый день без операции для этих двоих — это обработки лекарствами до 5 раз в день. Как ни странно, оба идут добровольно в руки, когда наступает время процедур, и все терпят, — рассказала КП-Новосибирск создатель БФ «Варежка» Анна Стародуб.

Ветеринары клиники «Свой вет Доктор» провели первую операцию коту Банчу — пересадили кожу с губы на веки. Сама операция обошлась в 10 тысяч рублей без учета реабилитации. На очереди кошка Летиция, и волонтеры объявили сбор на помощь котам.

КОшкам требуется 5 раз в день промывать глаза. Фото: предоставлены Анной Стародуб

Уважаемые читатели! Чтобы помочь животным, можно связаться с редакцией «КП-Новосибирск» по номеру 8-923-145-11-03 и благотворительным фондом «Варежка» через группу «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber