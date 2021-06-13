«Плачет и жмурится»: новосибирцы собирают деньги на пластическую операцию кошке без ресниц

Одному коту уже сделали операцию по пересадке кожи. Фото: предоставлено Анной Стародуб
Волонтеры спасают зрение бездомным котам, которые родились с врожденным дефектом век и без ресниц.
— Их глаза абсолютно не защищены. Больно смотреть, как они плачут и жмурятся. Каждый день без операции для этих двоих — это обработки лекарствами до 5 раз в день. Как ни странно, оба идут добровольно в руки, когда наступает время процедур, и все терпят, — рассказала КП-Новосибирск создатель БФ «Варежка» Анна Стародуб.
Ветеринары клиники «Свой вет Доктор» провели первую операцию коту Банчу — пересадили кожу с губы на веки. Сама операция обошлась в 10 тысяч рублей без учета реабилитации. На очереди кошка Летиция, и волонтеры объявили сбор на помощь котам.
КОшкам требуется 5 раз в день промывать глаза. Фото: предоставлены Анной Стародуб
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