В Новосибирске появились объявления с Дином Винчестером из «Сверхъестественного», ремонтирующим компьютеры

Бравый охотник за нечистью обещает сибирякам недорогой ремонт компьютерной техники. Фото: Виктория МИНАЕВА

Объявление с фотографией звезды сериала «Сверхъестественное» Дженсеном Эклсом появилось на одном из новосибирских домов. Так, бравый охотник за нечистью обещает сибирякам недорогой ремонт компьютерной техники.

— Живу рядом и подойду в любое удобное для вас время. Цены низкие, пенсионерам скидки! — говориться в тексте объявления.

Ниже, правда, все-таки указан номер телефона и имя, судя по всему, настоящего и креативного компьютерного мастера Максима. Увы, дозвониться по нему корреспондентам КП-Новосибирск не удалось.

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