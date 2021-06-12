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Общество12 июня 2021 23:21

В Новосибирске появились объявления с Дином Винчестером из «Сверхъестественного», ремонтирующим компьютеры

Объявление сфотографировали жители дома
Галина СИМОНОВА
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Бравый охотник за нечистью обещает сибирякам недорогой ремонт компьютерной техники.

Бравый охотник за нечистью обещает сибирякам недорогой ремонт компьютерной техники.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Объявление с фотографией звезды сериала «Сверхъестественное» Дженсеном Эклсом появилось на одном из новосибирских домов. Так, бравый охотник за нечистью обещает сибирякам недорогой ремонт компьютерной техники.

— Живу рядом и подойду в любое удобное для вас время. Цены низкие, пенсионерам скидки! — говориться в тексте объявления.

Ниже, правда, все-таки указан номер телефона и имя, судя по всему, настоящего и креативного компьютерного мастера Максима. Увы, дозвониться по нему корреспондентам КП-Новосибирск не удалось.

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