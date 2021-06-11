В Новосибирске 6-летний ребенок попал в больницу после резкого торможения машины

В Новосибирске 6-летний ребенок попал в больницу после поездки с отцом на машине. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 6-летний ребенок попал в больницу после поездки с отцом на машине. Малыш ехал в детском кресле, однако был не пристегнут.

— Сегодня, 10 июня, около семи часов вечера 34-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad, ехал по улице Демакова со стороны улицы Николаева, в сторону улицы Российская. У дома №20 он резко затормозил: со слов автомобилиста, на такой опасный маневр он решился, чтобы избежать столкновения. В ДТП пострадал сидевший не пристегнутым в детском кресле на переднем сиденье 6-летний ребенок, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с травмой головы. В Госавтоинспекции напоминают, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в три тысячи рублей.

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