В деревне под Новосибирском в середине июня пошел град

В Новосибирской области днем 11 июня пошел град. Фото: «ЧП-Новосибирск»

В Новосибирской области днем 11 июня пошел град. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

— Сегодня в Кыштовском районе в деревне Усманка пошел град, — сообщается в паблике «ЧП-Новосибирск».

Сибиряков таким сюрпризом в середине первого летнего месяца уже не удивишь, в комментариях под постом многие люди написали, что для наших широт — это почти что норма. Однако согласно прогнозам синоптиков, прохладная погода вскоре должна покинуть Новосибирскую область. В ближайшие дни в регион придет потепление до +20 градусов.

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