Сибиряки на внедорожнике насмерть сбили лося, выбежавшего на дорогу

Сибиряки на машине сбили 2-летнего лося, выскочившего на дорогу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сибиряки на машине сбили 2-летнего лося, выскочившего на дорогу. Животное скончалось на месте от полученных травм. Инцидент произошел около восьми часов вечера, 8 июня, на 23-м километре Колыванского шоссе.

— На момент аварии в автомобиле находились двое мужчин, машина ехала со скоростью порядка 90 километров в час. Автомобиль получил серьезные повреждения, граждане не пострадали. Ведутся следственные действия, — пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В министерстве также напомнили, что сбитое на дороге животное — это причинение ущерба вреда охотничьим ресурсам . Поэтому, по статье 56 Федерального закона «О животном мире» люди, причинившие ущерб объектам животного мира, должны будут этот ущерб возместить.

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