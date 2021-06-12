Погода в Новосибирске на 12 июня 2021 года: что обещают синоптики

День будет солнечный, но ветреный. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 12 июня 2021 года ожидается солнечной и ветреной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов, а к вечеру похолодает до +6...+8 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +17...+19 градусов, а ближе к ночи снизится до +9...+12 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

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