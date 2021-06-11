Депутат Госдумы Дмитрий Савельев вручил паспорта новосибирским школьникам

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

15 юных жителей Новосибирска получили свой главный документ накануне празднования Дня России. 11 июня депутат Госдумы РФ, сторонник «Единой России» Дмитрий Савельев вручил паспорта 14-летним юношам и девушкам. Торжественное мероприятие состоялось в региональном отделении партии.

Дмитрий Савельев вручил паспорта 14-летним юношам и девушкам. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Очень значимо, что именно накануне Дня России вы получаете свой первый и очень важный документ - паспорт, который будет с вами всю жизнь. Всегда помните, что вы - граждане великой страны. Это, безусловно, дает вам большие права, но и накладывает на вас большую ответственность. Россия - это страна с колоссальным прошлым и героической историей. Где бы вы не находились, в какую бы точку мира вас не занесла бы судьба, помните всегда, что вы - граждане России. Соблюдайте законы нашей страны и законы совести. В ваших руках находится судьба нашего города, области, нашей великой страны. Вы то поколение, которое через время будет управлять Россией, - сказал Дмитрий Савельев.