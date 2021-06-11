В Новосибирской области 51-летний мужчина поехал домой на электричке и пропал

Волонтеры ищут 51-летнего Сергея Владимировича Дятлова, пропавшего по дороге из Новосибирска. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Волонтеры ищут 51-летнего Сергея Владимировича Дятлова. В четверг, 3 июня, мужчина собирался ехать домой на электричке из Новосибирска: сам сибиряк живет в области. Вместе с родственниками он пришел на станцию, однако в один момент его родные отлучились в магазин. А когда вернулись — мужчины на месте уже не было. Сибиряки решили, что он уже уехал, однако позже выяснилось, что до дома Сергей так и не добрался. Сейчас поисками мужчины занимаются добровольцы и полиция.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. На руке у сибиряка есть татуировка, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-серую ветровку, темно-синие спортивные брюки и темно-синие кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Сергей Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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