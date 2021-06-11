Под Новосибирском 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке

В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке. Инцидент произошел днем 8 июня, когда ребенок гулял вместе с мамой на детской площадке. Вместе с другими ребятами он забрался на качели «гнездо». В процессе раскачивания нога мальчика проскользнула между веревок, и школьник ударился ею о землю. Ребенка доставили в больницу с закрытым переломом левой большеберцовой кости со смещением. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

— Проводится доследственная проверка по факту получения травм ребенком на детской площадке, по признакам преступления, предусмотренного пункта «б» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

В Следтсвенном комитете сообщили, что сейчас опасные качели уже демонтированы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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