Пробки в Новосибирске на вечер 11 июня 2021 года: заторы на дорогах достигли 7 баллов

Пробки достигли 7 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 11 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы уже достигли 7 баллов.
На правом берегу огромная вереница машин тянется по улице Фабричная. Пробка начинается от автобусной остановки «Магазин №25» и длится до остановки «Гостиница Обь». Оттуда затор поворачивает на улицу Добролюбова и выходит на улицу Кирова. Также заторы сковали улицу Ипподромская, Красный проспект, Кропоткина и Танковая.
Автомобилистам сложно уехать на левый берег. На Димитровском мосту пробка начинается с проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Небольшие заторы образовались на улице Станционная, Троллейная и Хилокская. Начиная от остановки «Издательство Советская Сибирь» до остановки «Торговый город Левобережный» стоят машины в обе стороны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер