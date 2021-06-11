Пробки в Новосибирске на вечер 11 июня 2021 года: заторы на дорогах достигли 7 баллов

Пробки достигли 7 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 11 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы уже достигли 7 баллов.

На правом берегу огромная вереница машин тянется по улице Фабричная. Пробка начинается от автобусной остановки «Магазин №25» и длится до остановки «Гостиница Обь». Оттуда затор поворачивает на улицу Добролюбова и выходит на улицу Кирова. Также заторы сковали улицу Ипподромская, Красный проспект, Кропоткина и Танковая.

Автомобилистам сложно уехать на левый берег. На Димитровском мосту пробка начинается с проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Небольшие заторы образовались на улице Станционная, Троллейная и Хилокская. Начиная от остановки «Издательство Советская Сибирь» до остановки «Торговый город Левобережный» стоят машины в обе стороны.

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