Отключение газа в Новосибирске с 15 июня: сколько продлится, список домов

Отключение газа в Новосибирске с 15 июня продлится 4 дня.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Отключение газа в Новосибирске с 15 июня коснется жителей Ленинского района города. Газоснабжения в домах новосибирцев не будет 4 дня. Его перекроют 15 июня в 8 утра, а включат — 18 числа в 20:00. Об этом сообщили в мэрии города.
— Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе. Их проведут в рамках подготовки к отопительному сезону. Газ отключат во всех частных жилых домах Ленинского района между улицами Станционной, Троллейной, Облачной, Хилокской. Кроме того, газоснабжение ограничат в многоквартирных домах № 62, 64, 66, 68 на улице Степной, — уточнили в администрации.
В мэрии отметили, в случае ЧС или для получения более подробной информации об отключениях нужно звонить по телефонам: 051, 218-68-88 или 227-44-44.
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