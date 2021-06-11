В Новосибирской области от коронавируса умерли еще шесть человек: самому молодому было 39 лет

В Новосибирске за сутки коронавирус диагностировали еще у 103 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за сутки коронавирус диагностировали еще у 103 человек. Всего в регионе зарегистрировано 44 274 случая заболевания, в том числе у 2 822 детей. С выздоровлением уже были выписаны 40 066 пациентов, 93 из них — за последние сутки.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 39, 81,86 и 90 лет и женщины в возрасте 64 и 74 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 934 человека, — пояснили в областном оперштабе.

В реанимации сейчас находятся 86 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 918 пациентов, в том числе 35 детей

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