«До +32!»: в Новосибирск вернется долгожданная жара

По-настоящему летняя погода установится в городе в начале следующей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену прохладным и ветреным дням в Новосибирск придет долгожданная жара. Ощутимо потеплеет в регионе уже в начале следующей недели. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Жара вернется в начале следующей недели. Ближайшие выходные в городе будут довольно прохладными, однако постепенно температурный фон начнет повышаться. Сегодня, 11 июня, в городе +16…18 градусов, завтра, 12 июня, ожидается +18…+20 градусов, 13 числа — +19…+21, а с 14 июня начнется существенное потепление — воздух в Новосибирске прогреется до +23…+25 градусов, — уточнила корреспонденту КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В гидрометцентре добавили, с 15 и 16 июня в регионе прекратятся осадки. При этом температура воздуха будет расти. В эти дни столбики термометров в регионе покажут +30…+32 градуса. Известно также, что будет дуть западный ветер, с порывами 3-8 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.