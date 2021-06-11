В Новосибирске из-за строительства четвертого моста перекроют движение по Ипподромской улице. Фото: Рамиль Галиев

В Новосибирске временно ограничат движение транспорта по улице Ипподромской в Центральном районе города. Его перекроют в районе железнодорожных путей. Известно, ограничения связаны со строительством четвертого моста в Новосибирске. Об этом говорится в опубликованном постановлении мэрии.

— Движение по улице Ипподромской запретят с 18 июля по 3 августа 2021. Так, проезжую часть временно закроют в районе пересечения с улицей Кривощековской. Также будет обеспечен объезд по дорогам общего пользования. В местах ограничения движения необходимо установить соответствующие дорожные знаки, — говорится в документе.

В постановлении также сказано, что в 15-дневный срок после публикации документа сведения об организации движения на этом участке нужно направить в ГИБДД по Новосибирской области.

Кроме того, данные о том, как будет организовано движение после перекрытия появятся на сайте мэрии. Их опубликуют за месяц до введения ограничений.

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