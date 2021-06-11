В Новосибирске подписали соглашение, запрещающее ездить на электросамокате быстрее 25 километров в час

В Новосибирске ввели ограничения, касающиеся передвижения на электросамокатах. Фото: Виктория МИНАЕВА

В пятницу, 11 июня, мэрия Новосибирска подписала соглашение с одной из фирм проката электросамокатов.

Теперь на электросамокате запрещено ездить в парке или сквере, исключение — велодорожка.

Что касается скорости.

Теперь на улицах с интенсивным движением разрешено ехать не более 15 километров в час, а на велодорожках — 20 километров в час.

Также в документе прописано, где нельзя устраивать стоянку для электросамокатов. Так, например, запрещено, оставлять электросамокат в парке, на газоне, автопарковке, у входа в станцию метро, а также в районе памятников культуры.

Документ был разработан для того, чтобы обезопасить пешеходов, которые с начала лета уже не раз страдали от электросамокатов. Так, например, мужчина на электросамокате в Центральном парке наехал на 6-летнего мальчика. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, где прооперировали. У него оказался сложный перелом голени. Мальчик несколько месяцев будет передвигаться на костылях. Сейчас следователи разыскивают мужчину, который сбил ребенка.

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