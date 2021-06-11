«Трогал грудь и целовал»: под Новосибирском 75-летний пенсионер на детской площадке приставал к школьницам

Пенсионер приставал к школьницам на детской площадке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Карасуке Новосибирской области 75-летний пенсионер на детской площадке приставал к школьницам. Девочки не стали молчать и все рассказали взрослым. На следующий день после неприятного инцидента, пожилой мужчине сам пришел к полицейским и все рассказал.

— Сначала он подошел к одной девочке 22 мая. Это было на детской площадке. Он потрогал ее ягодицы, а потом погладил волосы. В следующий раз он пристал уже к другой школьнице 23 мая. К ней он также подошел на детской площадке. Мужчина приобнял ребенка, прикоснулся к груди, а потом поцеловал, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас в отношении пенсионера проводится проверка. Он находится под подпиской о невыезде.

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