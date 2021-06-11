Под Новосибирском 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой. Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезное ДТП произошло в Искитиме. Там накануне вечером, 10 июня, столкнулись иномарка и мотоцикл. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

— В 22:30 20-летний водитель Toyota Vista двигался по Юбилейному проспекту и у дома 1 «Г» , поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Avantis A7, который ехал во встречном направлении в сторону микрорайона Подгорный. Транспортным средством управлял 16-летний парень, — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что у подростка на мотоцикле не было прав. В результате аварии мальчик получил различные травмы — его отвезли в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается полиция, информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.