В центре Новосибирска загорелся грузовик, оборвавший троллейбусные провода. Фото: стоп-кадр.

На Красном проспекте в Новосибирске произошло ЧП. Там накануне, 10 июня, вспыхнула фура. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали в соцсети.

— Подгорел полуприцеп тягача «КамАЗ». Это случилось после того, как грузовик оборвал контактную сеть троллейбусов, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторов поста происшествие возмутило. Они напомнили, движение большегрузов запрещено по Красному проспекту. В связи с чем водитель фуры, который проигнорировал знаки, сам виноват в случившемся.

— Когда они начнут замечать знаки наконец?

— Когда-нибудь дальнобойщики перестанут заезжать в центр города, портя и нагружая и без них загруженные улицы своими длинномерами, — написали подписчики паблика.

К счастью, возгорание не переросло в крупный пожар. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 18:12 выехали на адрес Красный проспект, 63. По прибытию было установлено, что до приезда пожарных возгорание тента грузового автомобиля ликвидировали. Площадь пожара составила 0,5 метров квадратов. В результате ЧП никто не пострадал, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

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