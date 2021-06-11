В Новосибирске автомобиль «Субару» снес забор на улице Большевистской: это попало на видео

В Новосибирске иномарка снесла забор. Фото: АСТ-54

В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Авария произошла 10 июня. У дома №175/6 на улице Большевистской «Субару» снес забор, разделяющий полосы для движения. Сам момент столкновения попал на видео. Машина получила значительные повреждения. У нее полностью смят бок, которым она врезалась в забор. Об этом рассказали очевидцы.

— От удара автомобиль снес несколько пролетов металлического ограждения и лишился левого колеса, — рассказал «АСТ-54» один из водителей, на глазах которого произошло ДТП. — До того, как въехать в забор иномарка зацепила грузовик.

О пострадавших не сообщается.

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