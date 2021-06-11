Пробки в Новосибирске на утро 11 июня 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 11 июня 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено на улицах Порт-Артурская, Забалуева и Новосибирская. Сложно проехать по улице Ватутина и площади Лыщинского.

На правом берегу города заторы наблюдаются на Большевистской, Ипподромской, Кирова и Никитина. Кроме того, сложно проехать по улицам Военная и Орджоникидзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 11 июня, составил 5 баллов.

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