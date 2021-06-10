«Они выломали нам дверь в квартиру»: новосибирцы обвиняют соседей в мести за шумный ремонт

Жителям дома на улице Высоцкого,64 в Октябрьском районе Новосибирска выломали дверь в квартиру. Фото: Сибкрай.ru

Жителям дома на улице Высоцкого,64 в Октябрьском районе Новосибирска выломали дверь в квартиру. Собственница жилья Алена Мартынова считает, что таким образом соседи отомстили им за шумный ремонт.

Сибиряки меняли в квартире розетки: работы это громкие, но заняли у сибиряков всего час с 11 до 12 дня. Но когда Алена решила поехать в магазин и вышла на площадку, то заметила неприятную картину: на двери, отделяющей подъезд и тамбур с несколькими квартирами, была большая вмятина, а глазок и вовсе был выбит.

— Еще позавчера нам сломали дверную ручку. Мы подумали, что это ремонтники сделали, просто не признались. Но, когда на следующий день мы увидели выбитую дверь, поняли, что нет. И дверь били, наверное, ногой, потому что она с наружной стороны прямо вмята внутрь. Какой-то очень сильный мужчина просто пробивался ногой, — рассказала сибирячка изданию Сибкрай.ru

В полицию, правда, женщина обращаться не стала, поскольку дверь была общей в тамбуре и установлена была самовольно. Другие жильцы дома рассказали Алене, что особенно сильно по поводу громкого ремонта возмущалась одна из соседок женщины. Однако та заверила сибирячку, что ничего такого с их дверью она не делала. А доказать обратное собственники квартиры не могут.

Сейчас дверь в своей квартире супруги выпрямили, как смогли и уже заказали для установки новую. Однако, поскольку сибирякам так и не удалось выяснить, кто стоял за этой пакостью, они боятся, что такая ситуация может повториться.

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