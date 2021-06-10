В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу: мальчик в больнице

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем 10 июня, иномарка сбила школьника, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. ДТП случилось в Ленинском районе города.

— Сегодня, в 15:30, 37-летний водитель автомобиля «Мазда 3» ехал по улице Забалуева со стороны улицы Колхидская в сторону улицы Фасадная. Напротив дома №45 по улице Забалуева он сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются. В Госавтоинспекции также рассказали о том, что с наступлением в городе стало происходить больше ДТП с участием детей. Только за последние 10 дней таких случаев было 8: один ребенок погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести. Ведомство просит родителям напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения, а водителей — быть внимательнее на дороге.

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