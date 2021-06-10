Памятники с пропеллером, могилы Дягилевой и сестры Булгакова: новосибирцам устроили экскурсию по Заельцовскому кладбищу

Каждое из захоронений хранит в себе уникальную историю. Фото: "ЧС-инфо".

Заельцовское кладбище в Новосибирске создали в 1942 году для погребения солдатов, погибших в ВОВ, а с годами оно стало мемориальным. О тех, кто обрел здесь вечный покой, можно написать не одну книгу. Об этом рассказали журналисты издания «ЧС-инфо», побывавшие на экскурсии на погосте.

Известно, во время войны здесь хоронили не только русских солдат. Вечный покой здесь обрели военные австро-венгерской армии и латышские военнопленные. А еще здесь по соседству с православными могилами виднеются старые, языческие кресты.

На кладбище много памятников с пропеллером, крылом и хвостом самолета. Здесь покоятся летчики, погибшие во время испытаний. А еще на погосте похоронены жертвы авиакатастроф. К примеру, те, кто погиб при падении пассажирского ТУ-104 в 1971 году в Иркутске или в Омске в 1984 году при падении рейса SU-3352. Каждая из этих историй хранит память и боль.

На кладбище много памятников с пропеллером, крылом и хвостом самолета. Фото: "ЧС-инфо"

Похоронены на Заельцовке и многие знаменитые личности. Так, вечный покой обрела здесь легенда русского рока Янка Дягилева. Для фанатов творчества певицы ее уход из жизни до сих пор загадка. По сей день на ее могилу поклонники приносят плюшевых медведей, которых собирала Янка. А еще есть традиция — выкурить у ее памятника сигарету.

Похоронена на Заельцовском кладбище и сестра знаменитого писателя Михаила Булгакова Варвара Афанасьевна Булгакова — Карум. Как рассказал экскурсовод журналистам издания, именно она стала прототипом героини романа «Белая гвардия» Елены Турбиной — Тальберг. В Новосибирск она попала после того, как сюда сослали ее супруга. В 1938-м женщину реабилитировали как жену врага народа, и она стала учителем немецкого языка в 42 школе — сегодня это гимназия №1.

На так называемой элитной территории кладбища покоится Шило Ростислав Александрович. С 1969 года по 2016 годы он был директором Новосибирского зоопарка. Ростислав Александрович считался почетным жителем Новосибирска, а также был депутатом Городского Совета.

А еще на Заельцовском кладбище похоронены бывшие мэры города, общественники, политические деятели, строители и заслуженные актеры.

На фоне всех захоронений особо выделяются цыганские. Они отличаются особым рельефом, изображениями, размерами. Такие склепы не раз вскрывали — ведь родственники оставляли с умершими дорогостоящие вещи — драгоценности, часы Rolex, бытовую технику и даже автомобили.

Известно, что некрополисты предлагают в будущем установить на памятниках QR-коды. Благодаря чему можно будет узнать о жизни умерших при помощи смартфонов.

А еще перед посещением погоста желательно зайти в церковь, поставить свечку и спросить разрешения. На кладбище, по словам гидов, царит особый мир: со своими правилами и канонами. Пренебрегать всем этим не нужно никому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber